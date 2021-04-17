Как Польша привлекает белорусских айтишников 2 17.04.2021, 13:59

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Польские власти действуют на опережение.

Специалисты IT-сектора, которыми заслуженно гордилась Беларусь в последние годы, продолжают покидать страну. Такой вывод следует из данных анкетирования, проведенного dev.by и обнародованного в середине апреля на этом же ресурсе. 14,8% из опрошенных в ходе исследования 1778 айтишников сообщили, что они уже не в Беларуси. Треть из уехавших не собираются возвращаться домой независимо от дальнейшего развития событий там. При этом основной отток кадров из сферы высоких технологий произошел после осени 2020 года, пишет dw.com.

В целом же, согласно исследованию, почти 40% белорусских IT-специалистов планируют покинуть страну - на время или на ПМЖ. Еще в сентябре 2020 года этот показатель не превышал 34%. По данным опроса, большинство уехавших за рубеж решились на это после событий августа 2020 года. Пока что самым популярным направлением среди белорусских айтишников остается Польша, с большим отрывом опережая Украину, Литву и Германию. Почему это так.

В Варшаве позаботились заранее

Варшава в сентябре 2020 года запустила программу помощи белорусам из IT-сектора, желающим переехать в Польшу. И программа Poland.Business Harbour уже принесла свои результаты: 790 белорусских айтишников получили польские визы, сообщала еще в ноябре 2020 года Моника Гжеляк, представитель Польского агентства по инвестициям и торговле (PAiH).

«Мы предоставляем IT-специалистам и их семьям, а также владельцам и сотрудникам компаний специальный ускоренный иммиграционный режим», - отметил представитель PAiH в интервью DW. «Стартапы из Беларуси получают специальное финансирование, а IT-компаниям, независимо от размера, предоставляется пакет услуг, необходимых для обеспечения плавного перехода к польской бизнес-экосистеме», - подчеркивалось в сообщении PAiH.

Белорусский венчурный инвестор Николай Орешкин называет массовую эмиграцию специалистов отрасли парадоксом. «Умные люди в сфере IT с хорошим доходом получаемым из-за границы и пополняющим белорусский бюджет, были вынуждены уехать из страны. Самые успешные люди оказались самыми активными и защищающими права угнетенных. За это их бьют дубинками по голове и заставляют жить в страхе или покидать Беларусь», - пояснил Орешкин.

Упущенная возможность для Беларуси

В декабре 2017 года Александр Лукашенко подписал названный многими специалистами новаторским указ о стартапах, пообещав различные льготы и преференции IT-компаниям, которые будут открыты в Беларуси. Лукашенко также издал документ, который сами айтишники прозвали «Декрет о ПВТ 2.0». Он был призван упростить ведение бизнеса для высокотехнологичных компаний, а также привлечь кадры из-за рубежа путем смягчения правил, регулирующих выдачу иностранцам разрешений на работу.

Парк высоких технологий (ПВТ), который был основан в Минске еще в 2006 году, успел стать одним из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе. В ПВТ действует специальный налоговый режим для зарегистрированных там компаний.

Согласно недавнему отчету лондонского аналитического центра Emerging Europe, «в IT-секторе Беларуси занято почти вдвое больше людей, чем в среднем в Восточной Европе. Заработная плата в этой отрасли на 191% выше средней по стране. Хотя Индия является, бесспорно, самым крупным игроком сектора в мировом масштабе, Emerging Europe подсчитал, что количество IT-сотрудников на 100 000 жителей населения в Беларуси «в четыре раза выше», чем в Индии.

Возможности для Польши

«На протяжении многих лет Беларусь показывает очень хорошие результаты во всех мировых рейтингах в том, что касается IT-компетенций, и, несомненно, в некотором смысле она может быть примером того, как готовить IT-специалистов», - заявила на онлайн-конференции секретарь польского отраслевого совета по компетенциям IT Анна Князь. «Эта небольшая страна с населением менее 10 миллионов человек выпускает в четыре раза больше IT-специалистов, чем Польша», - добавила она.

По данным международной консалтинговой фирмы CBRE, сейчас уже существуют около 2600 польских компаний, в которых одним из акционеров является белорусская компания или лицо с белорусским гражданством. «На польском IT-рынке нам не хватает самых разных навыков программирования - на основе скриптовых языков, Java environment или технологий Microsoft.CSharp. В целом Польша готова принять очень много программистов», - заверил на онлайн-конференции Пшемыслав Микус, вице-президент Software Development Association Poland.

С точки зрения польского бизнеса, Беларусь намного ближе, чем, например, Индия, поэтому местные компании более благосклонно относятся к приему на работу сотрудников из Беларуси. «Наш регион - я имею в виду Польшу, Украину и Беларусь - действительно лучший в мировых рейтингах с точки зрения качества программирования», - добавил Микус.

Poland.Business Harbor - история успеха?

С 1 декабря 2020 года белорусы, приезжающие в Польшу по гуманитарным визам, а также врачи, медсестры и IT-специалисты, въезжающие в страну по программе Poland.Business Harbour, не должны получать разрешение на работу. Процедура получения виз также ускорена. Специально для белорусских предпринимателей PAiН создал команду экспертов, помогающую эффективно переносить бизнес в Польшу. Также 24 часа в сутки работает телефонная линия, открытая для информационной поддержки для белорусских предпринимателей и их семей.

Несмотря на всю помощь со стороны Варшавы, Андрей Авсиевич, соучредитель белорусского стартапа Bulba Ventures, не считает, что Польша - это главная цель белорусов, стремящихся покинуть свою страну. «Основной поток идет в Украину, - рассказал он DW. - Отсутствие виз и низкие налоги имеют большое значение. Если бы Польша отказалась от виз и предоставила налоговые льготы IT-специалистам, поток был бы гораздо более заметным».

Авсиевич также напомнил, что последнее десятилетие Беларусь сталкивалась с проблемой «утечки мозгов»: «Но до 2020 года IT-специалисты и предприниматели возвращались домой, чтобы реинвестировать свои доходы и знания, и это способствовало росту экосистемы. Я считаю, что сейчас это будет приостановлено. Посмотрим, на какой срок».

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