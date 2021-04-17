Байден установил миграционные квоты для беженцев 17.04.2021, 14:14

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Больше всех получат выходцы из Африки.

Президент США Джо Байден подписал указ, определяющий квоты на принятие беженцев до 30 сентября текущего года. Об этом сообщила русская служба «Голоса Америки».

На беженцев из государств Африки выделено 7 тыс. виз, Восточной Азии – 1 тыс., Европы и Центральной Азии – 1,5 тыс., Латинской Америки и государств бассейна Карибского моря – 3 тыс., Ближнего Востока и Южной Азии – 1,5 тыс. Еще 1 тыс. виз останутся в резерве.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что в будущем размеры квот могут изменить.

Reuters уточнило, что Байден принял решение ограничить лимит приема беженцев на уровне 15 тыс. человек. Такую квоту установил в конце октября прошлого года предыдущий президент США Дональд Трамп. В феврале Байден заявлял о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.

Указ Байдена ограничить прием беженцев до 15 тыс. человек стал ударом для правозащитных групп, которые ждали от президента-демократа изменения миграционной политики Трампа, отметило агентство.

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