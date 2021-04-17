Минус Путин 17.04.2021, 14:22

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Президент Украины провел переговоры с Францией и Германией.

Сегодня во Франции прошли двусторонние переговоры Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а после них — трехсторонняя встреча с Ангелой Меркель, которая подключилась по видеосвязи. «Подключения господина Путина не было, поэтому мне тяжело сказать, что я бы ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились», — рассказал украинский президент журналистам, сообщает nv.ua.

По словам Зеленского, он обсудил с собеседниками ситуацию на востоке Украины, режим прекращения огня и обстрелы со стороны боевиков на Донбассе.Зеленский добавил, что «мы приближаемся к следующему заседанию N4». 19 апреля состоится заседание советников «нормандской четверки», на котором обсудят ряд вопросов, в том числе «кластеры» о пошаговом выполнении минских договоренностей.

Во время переговоров с Макроном Зеленский предложил тому подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС. По словам украинского лидера, некоторые страны Европы ее уже подписали.

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