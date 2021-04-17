закрыть
17 апреля 2021, суббота, 15:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Хватит читать – действуй!»

  • 17.04.2021, 15:26
«Хватит читать – действуй!»

Обращение партизан Борисова и Жодино.

Жители Борисова и Жодино обратились к белорусам, где они призывают начать действовать против режима, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Белорусы, спасайте будущее своих детей, системно душите режим каждый день:

не поддерживайте кошельков Лукашенко (установите приложение «Крама»);

платите часть коммуналки;

печатайте и распространяйте листовки в своём подъезде;

подписывайте петиции;

не заправляйтесь на АЗС «Белоруснефть»;

не покупайте в магазинах алкоголь и сигареты;

не ленитесь, будьте солидарны и верьте в победу!

Массовое продолжительное ненасильственное сопротивления неизбежно побеждает любой авторитаризм. А самый важный человек в этом деле – это именно ты. Чем больше нас будет, тем быстрее мы станем свободны!», – сказали участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў