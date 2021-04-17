«Хватит читать – действуй!» 17.04.2021, 15:26

Обращение партизан Борисова и Жодино.

Жители Борисова и Жодино обратились к белорусам, где они призывают начать действовать против режима, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Белорусы, спасайте будущее своих детей, системно душите режим каждый день:

не поддерживайте кошельков Лукашенко (установите приложение «Крама»);

платите часть коммуналки;

печатайте и распространяйте листовки в своём подъезде;

подписывайте петиции;

не заправляйтесь на АЗС «Белоруснефть»;

не покупайте в магазинах алкоголь и сигареты;

не ленитесь, будьте солидарны и верьте в победу!

Массовое продолжительное ненасильственное сопротивления неизбежно побеждает любой авторитаризм. А самый важный человек в этом деле – это именно ты. Чем больше нас будет, тем быстрее мы станем свободны!», – сказали участники акции.

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