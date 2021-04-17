«Хватит читать – действуй!»
- 17.04.2021, 15:26
Обращение партизан Борисова и Жодино.
Жители Борисова и Жодино обратились к белорусам, где они призывают начать действовать против режима, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Белорусы, спасайте будущее своих детей, системно душите режим каждый день:
не поддерживайте кошельков Лукашенко (установите приложение «Крама»);
платите часть коммуналки;
печатайте и распространяйте листовки в своём подъезде;
подписывайте петиции;
не заправляйтесь на АЗС «Белоруснефть»;
не покупайте в магазинах алкоголь и сигареты;
не ленитесь, будьте солидарны и верьте в победу!
Массовое продолжительное ненасильственное сопротивления неизбежно побеждает любой авторитаризм. А самый важный человек в этом деле – это именно ты. Чем больше нас будет, тем быстрее мы станем свободны!», – сказали участники акции.