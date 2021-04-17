Варшава готовит ответ на выдворение из РФ пятерых дипломатов 17.04.2021, 15:31

Заместитель главы МИД Польши, что сделают это после получения деталей.

Варшава планирует отреагировать на решение Москвы выслать пятерых польских дипломатов в ответ на объявление персонами нон грата трех дипломатов из посольства РФ в Варшаве.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вел Сеньк, сообщает TVP.INFO.

«Мы ожидаем официальную информацию по поводу объявленного решения ... Мы готовы на шаги России и сделаем это после получения деталей», — заявил дипломат.

В пятницу, 16 апреля, глава МИД России Сергей Лавров объявил о намерении выдворить пятерых польских дипломатов из РФ, поскольку они «подпевают США«.

15 апреля Польша признала персонами нон грата трех сотрудников посольства России из-за того, что они действовали в ущерб государству.

В то же время в пятницу, 16 апреля, в ответ на американские санкции Россия внесла в санкционный список восемь высокопоставленных американских чиновников. Также Москва планирует выслать 10 американских дипломатов.

15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Среди прочего речь шла о выдворении из США 10 российских дипломатов.

Взаимные высылки дипломатов происходят на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму.

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