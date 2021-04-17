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«Дамоклов меч – это отключение от SWIFT»

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  • 17.04.2021, 16:05
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«Дамоклов меч – это отключение от SWIFT»

Как далеко могут зайти с санкциями США и Россия?

МИД РФ накануне объявил, что закрыл въезд в Россию нескольким действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам, среди которых есть руководители силовых ведомств. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия высылает 10 американских дипломатов, а помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану "вернуться в Вашингтон для консультаций", сообщает «Настоящее время».

Таким образом российские власти реагируют на расширение санкций в отношении России за кибератаки и за "вредоносные внешнеполитические действия", которые представляют "чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и экономике США. Министерство финансов США включило в санкционный список первого замглавы администрации президента России Алексея Громова, а также лица и компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, – всего 32 физических и юридических лица. Из США также было решено выслать 10 российских дипломатов, которые работали в консульстве в Вашингтоне.

Начало ли это новой холодной войны? Отвечает Анна Шелест – член правления совета по внешней политике аналитического центра "Украинская призма".

– Нынешний накал страстей между США и Россией – это начало холодной войны?

– Нет, ни в коем случае. Во-первых, потому, что мы в этом состоянии уже семь лет – есть свои пики, есть более спокойные периоды, но общая картинка не меняется, к сожалению, с февраля 2014 года. Во-вторых, во время холодной войны действовали определенные правила: две стороны, две супердержавы соглашались хотя бы на какие-то принципы в отношениях друг с другом. То, что мы видим сегодня, – это скорее новый беспорядок, чем новый порядок мировой, и очень хаотическая ситуация, которую вряд ли сегодня можно назвать и провести параллели с холодной войной. Тем более для такой страны, как Украина, мы понимаем, что война совсем не холодная, а очень даже горячая.

– Как вам санкции, которые озвучил Лавров?

– Мы с самого начала понимали, что российские санкции всегда асимметричны, достаточно интересны, потому что у Российской Федерации достаточно мало рычагов влияния против стран ЕС, НАТО и конкретно Соединенных Штатов. Поэтому высылка дипломатов – это даже не санкции, это такой определенный классический ответ для дипломатии: если высылает одна страна, то высылает и другая. Вызов на ковер дипломатов – это тоже скорее такой классический дипломатический шаг.

– Но а запрет на въезд в Россию главному разведчику Штатов, генпрокурору Штатов и так далее?

– Вы знаете, такие запреты существовали и до этого за эти семь лет: уже и членам Конгресса подобные запреты вводились. Давайте говорить откровенно, как многие из них не ездили или мечтали, особенно в условиях пандемии, приехать в Россию. Поэтому мы прекрасно понимаем, что если для определенного количества российских чиновников или бизнесменов запрет на въезд в США – это серьезный удар, потому что кто-то имеет там собственность, кто-то – бизнес, кто-то – семью, и это, естественно, было таким личным ударом.

– Кто-то в отпуск просто хочет.

– Кто-то просто хотел в отпуск, если мы говорим о Европе. А то, что касается приезда в Россию, то большая часть этих людей если и приезжала, то приезжала только в составе официальной делегации. Но это в данной ситуации скорее говорит о том, что с ними не хотят говорить, чем о каких-либо ограничениях и санкциях, на которые они серьезно бы обратили внимание.

– Есть такой пункт, написано уже в изложении МИДа, в официальном пресс-релизе, что в России прекратят работу некие американские фонды, неправительственные организации, которые подконтрольны Госдепартаменту и другим американским госструктурам. Вы понимаете, о каких организациях идет речь?

– Честно говоря, достаточно интересно, кто войдет в этот новый список, потому что за последние годы фактически все иностранные фонды, которые работали, и это не только американские, а и британские, и немецкие, и целый ряд международных фондов – они уже стали нежелательными особами, и их деятельность была или очень сильно ограничена, или прекращена.

То есть мы прекрасно помним те периоды, когда даже год, например, в России фактически прекратил действие Британский совет. То же самое происходило недавно с немецкими фондами, с Transparency International, с Freedom House – то есть тут можно называть и называть новые организации, которые уже получали подобные запреты и достаточно, кстати, интересно к этому относились, скорее с гордостью о своей деятельности и с сожалением, что просто россияне не смогут получать те преимущества, которые они имели от работы с этими фондами.

Я думаю, что на данный момент это может коснуться скорее определенных американских программ, которые еще где-то там оставались в Российской Федерации, не с фондами, а скорее с правительственными программами. И возможно, это коснется совместных проектов, которые все еще продолжались, например, в образовательной или в научной сфере.

– Как вам изначально американские санкции, которые были озвучены?

– Вы знаете, достаточно интересные, но они интересны в контексте того объяснения, которое дал вечером сам президент Байден, когда он сказал, что он рассматривает эти санкции как пропорциональные и взвешенные российским действиям, что они могли бы быть более серьезными, но он оставляет для Российской Федерации возможность, скажем так, исправиться, но в случае, если не будет изменений в политике, тогда США будут готовы накладывать еще большие санкции. И вот эта логика заявлений является крайне важной.

То есть Соединенные Штаты показывают, что у них есть намного больше в арсенале, они прекрасно это понимают, но они хотят лишь наказывать Россию за то, что было сделано, а не просто ковровой бомбардировкой санкций покрывать сразу все: и российское общество, и российское государство. Поэтому ограничения в финансовой сфере – это уже классическое, и здесь мы прекрасно понимаем, что это такая болевая точка для Российской Федерации, по ней постоянно на разных уровнях за эти семь лет Соединенные Штаты бьют.

Компании, которые были непосредственно связаны с кибератаками на Соединенные Штаты, тоже поименно названы. Это и есть очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что IT-сфера очень взаимосвязана и тут нет сугубо, невозможно в каком-то вакууме находиться, поэтому для этих компаний это будет достаточно серьезным уроком.

Ну и отдельные личности всегда пополняют списки – здесь тоже понятно: кто провинился, тот и был добавлен. И все семь лет мы видим новые и новые имена. А пока еще у нас остается, конечно же, самый большой такой дамоклов меч – это отключение от SWIFT, то, о чем США очень много говорят. Но я так понимаю, что на сегодняшний момент пока не произошло новой атаки, пока только скопление войск и пока только такое кибервмешательство в американские выборы и вообще в государственные системы, Соединенные Штаты придерживают этот вид санкций.

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