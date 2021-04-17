МИД Украины о задержании консула в России: Это фактически нападение

МИД Украины о задержании консула в России: Это фактически нападение7
- 17.04.2021, 16:38
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Евгений Енин заявил, что провокации РФ становятся все грубее, однако Украина не воспринимает подобный шантаж.
Задержание российскими силовиками консула Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка было фактически нападением. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет liga.net.
"Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства", – сказал он.
Енин сказал, что провокации России становятся все грубее, однако Украина не воспринимает подобный шантаж.
Он предположил, что РФ может предложить консулу покинуть страну или объявить его персоной нон-грата. В случае второго варианта Украина будет вынуждена так же действенно реагировать на этот провокационный шаг России, добавил замглавы МИД Украины.
После выхода комментария Енина пропагандистские росСМИ сообщают о решении МИД РФ выслать консула.
16 апреля ФСБ РФ на несколько часов задержали сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге.
В ФСБ утверждают, что консул Сосонюк якобы собирал закрытые данные о российских силовиках. В МИД Украины это отрицают, заявляют о нарушении Россией Венских конвенций и готовят ответные действия.