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Видеохит: Американцы в первый раз смотрят советские и российские мультфильмы

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  • 17.04.2021, 17:13
  • 2,854
Видеохит: Американцы в первый раз смотрят советские и российские мультфильмы

Особенно американцев впечатлил «Чебурашка».

Buzzfeed (США) (перевод — inosmi.ru) опубликовал видео, как американцы в первый раз смотрят советские и российские мультфильмы. Диалоги американцев:

— Они уже курят. Еще и кот курит!

— Да, вся курят.

— Я не говорю по-русски, поэтому не знаю, многое ли смогу понять.

— Думаю, в этих мультфильмах нас будут много ругать.

— Надеюсь, здесь будет много черного юмора.

***

Комментарии к мультфильму «Чебурашка»

— Этот мультик сделан намного лучше, чем некоторые из тех, что я смотрела в детстве.

— Я вообще не понимаю, тут (в мультфильме) день или ночь.

— По-моему, здесь рассказывают про персонажа, которому грустно, одиноко, и он ищет друзей.

— У него такое грустное и несчастное лицо.

— Тут просто темно.

— Ооо! Это кто (про крокодила Гену), динозавр?!

— Он грустный или счастливый?

— По-моему, он только что получил документы на развод или что-то в этом роде.

— О боже, посмотри на этого милашку (Чебурашку).

— Днем кажется милым, а ночью от него станет не по себе.

***

Комментарии к мультфильму «Ну, погоди»

— Все курят!

— Почему все курят, и почему сигареты перевернуты наоборот?

— Так курят русские?

— О боже. Выглядит как настоящий хардкор.

— Я не доверяю этому волку.

— Мне кажется, волк — это плохой персонаж.

— А вот этот персонаж следит за здоровьем, не курит, катается на велосипеде…

— Я думаю, он собирается съесть кролика.

— Это очень похоже на Looney Tunes (анимационный сериал Warner Bros. — прим. пер.).

— Думаю, этот мультфильм не совсем подходит для современной аудитории.

***

Комментарии к мультфильму «Винни Пух»

— Он (Винни Пух) такой милый!

— У него нет ног, но есть ступни.

— Говорит так (изображает голос).

— Ага, как маленький бурундук.

— Похоже на глюки?

— Это как книжка для детей, но анимированная.

— Я не могу вспомнить ни одного похожего американского мультика.

— Какое изящное падение.

— Я уверен, что русские любили этот мультик в 1965-м.

— А мне он нравится и сейчас, в 2016-м.

— Это немного Винни Пуха напоминает.

— Это Винни Пух? О, Боже! Ааа…

***

Комментарии к мультфильму «Маша и медведь»

— Я впечатлен качеством этого мультика.

— Он выглядит, как видеоигра.

— Я волнуюсь за безопасность этих животных.

— Девочка ни на чем не может сосредоточить свое внимание, но она все-таки ребенок.

— Кажется, она держит всех в страхе.

— Кто-то должен научить ее правильно играть с животными.

— О, теперь он идет в лес.

— У медведя есть собственный дом!

— Это очень умелый медведь.

— Медведь элегантнее меня.

— Да, правда.

— Посмотри, как он пьет чай.

— Она еще не поняла, как нужно обращаться с другими живыми существами.

— Она, наверное, встретится с этим медведем, и он преподнесет ей несколько жизненных уроков.

— Честно, я бы хотел, чтобы наши мультики тоже были такими. Они такие клевые.

— Я впечатлен, как эти мультики сделаны, какая у них анимация. Но не более того…

— Я мог бы не отрываясь часами смотреть этот мультфильм…

— Будешь смотреть его запоем?

— Именно.

— Кажется, они намного круче американских мультфильмов.

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