Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные 17.04.2021, 17:19

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Где выгоднее всего покупать валюту?

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,607 рубля, а евро — 3,124 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,607 рубля (Paritetbank, Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 2,6 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,16 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Белорусском народном банке — 3,124 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 3,111 рубля.

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