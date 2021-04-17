В чем разница между вакцинами, которыми прививают от коронавируса в Беларуси 1 17.04.2021, 22:11

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Мнение профессора Гарвардской медицинской школы.

Вакцинация в Беларуси продолжается, прививаться приглашают уже всех желающих. В нашей стране для прививок от коронавируса сейчас используют «Спутник V» и Sinopharm.

А в чем, собственно, разница между разными вакцинами? Специально для журналистов их «разложила по полочкам» доктор Галит Альтер, профессор медицины Гарвардской медицинской школы, пишет kp.by.

Доктор среди всего прочего занимается исследованием антител, которые вырабатываются в ответ на вакцинацию.

Инактивированные вирусные векторные вакцины («Спутник V», Johnson&Johnson)

Эти вакцины, как объяснила доктор, «знакомят» организм с шиповым белком (используя его, вирус и заражает человека), что вызывает выработку антител естественным образом. Эти вакцины проще производить в больших количествах.

Вакцины на основе «убитого» SARS-COV-2 (Sinopharm)

Эти вакцины сталкивают иммунную систему с целым, но дезактивированным вирусом. Он не может возбуждать инфекцию, но вызывает иммунный ответ. Этот метод используется давно – по такой технологии разработаны вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка. На производство таких вакцин требуется больше времени, поскольку нужно создать вирус в больших объемах и обезвредить его.

Вакцины типа mRNA (Pfizer, Moderna)

Основаны на новой технологии mRNA (матричная РНК). Они дают организму команду вырабатывать белок, сходный с белками вируса. При встрече с ним клетки иммунной системы сообщают В-лимфоцитам, что пора производить массу антител для борьбы с инфекцией.

Разработкой вакцин этого типа, по словам доктора Альтер, ученые занимаются десятки лет, но для борьбы с одной вирусной инфекцией в таком крупном масштабе они используются впервые.

Вакцинацию детей от коронавируса доктор Альтер назвала одним из приоритетов для разработчиков вакцин: «Если мы не привьем детей, нам никогда не достичь коллективного иммунитета. По всему миру начались испытания вакцины для детей. Мы уже начинаем прививать подростков. Я думаю, что в ближайшем будущем мы дойдем и до детей помладше и, вероятно, даже младенцев».

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