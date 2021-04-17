Ученые определили один из самых важных факторов, который влияет на течение COVID-19 17.04.2021, 21:35

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Рекомендуется при коронавирусе уделять первоочередное внимание физическим нагрузкам.

Американские ученые из Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане (штат Калифорния) сравнили данные более 48 тыс. заболевших коронавирусом и установили, что риск летального исхода вследствие коронавируса увеличивает в три раза низкая физическая активность, пишет nv.ua.

«Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией», — говорится в статье журнала British Journal of Sports Medicine.

Более того, малоподвижный образ жизни в несколько раз повышал показания COVID-инфицированного к госпитализации.

Также, из всех пациентов 9% попали в больницу, еще меньшее количество пациентов умерли. Такие показатели, по мнению медиков, возникли из-за отсутствия спортивных нагрузок. Этот же фактор на 70% повышает риск тяжелой формы COVID-19.

«Постоянное соблюдение рекомендаций по физической активности было тесно связано со снижением риска тяжелых исходов COVID-19 среди инфицированных взрослых. Мы рекомендуем органам общественного здравоохранения уделять первоочередное внимание усилиям по пропаганде физической активности и включать их в повседневную медицинскую помощь», — заявили специалисты.

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