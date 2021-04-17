Bloomberg: Команда Байдена оценивает влияние санкций на российскую экономику 17.04.2021, 22:03

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Администрация США готова усилить санкции в случае дальнейших агрессивных действий Кремля.

Администрация президента США Джо Байдена оценивает влияние новых санкций на Россию и готова ужесточить эти наказания, если Кремль не прекратит хакерские атаки и попытки вмешаться в политический процесс в США. Как передает «Голос Америки», об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных источников.

Среди вариантов ужесточения санкций, к которым может прибегнуть президент Джо Байден, – запрет на доступ американских финансовых учреждений на вторичный рынок рублевых облигаций, выпускаемых российскими государственными банками, утверждают источники, согласившиеся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности.

Последний пакет санкций, введенный Байденом на этой неделе, был связан со злонамеренными действиями Москвы, в частности, со взломом программного обеспечения SolarWinds и вмешательством в прошлогодние выборы в США.

США наложили санкции на ряд юридических и физических лиц, выслав 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, в том числе некоторых сотрудников разведки.

Тем не менее, новые санкции были введены с учетом того, чтобы наказать Кремль за его действия в прошлом, не допуская дальнейшего ухудшения отношений, особенно в связи с ростом напряженности из-за наращивания российской военной мощи вблизи Украины.

Как утверждают собеседники агентства, администрация Байдена также следит за глобальными рынками, чтобы увидеть влияние своих последних мер, в том числе на рубль, и любые изменения в интересе иностранных инвесторов к российским рублевым облигациям. По их словам, решения Центрального банка России по процентным ставкам и данные по потокам капитала также станут важными индикаторами.

Ближайшее заседание Банка России, на котором будет принято решение о ключевой процентной ставке, намечено на 23 апреля.

В соответствии с санкциями, объявленными в четверг, администрация Байдена запретит американским финансовым учреждениям участвовать в первичном рынке новых долговых обязательств, выпущенных российским ЦБ, Министерством финансов и суверенным Фондом благосостояния. Эти ограничения вступят в силу с 14 июня.

Российские облигации и рубль достигли самого низкого уровня с декабря прошлого года после новостей о введении санкций, однако в пятницу российская валюта восстановила потери, поскольку инвесторы пришли к выводу, что санкции оказались более мягкими, чем ожидалось.

По словам источников, Белый дом руководствовался тем, чтобы ограничить последствия санкций для США и мировой финансовой системы, а также нежеланием наносить ущерб обычным россиянам.

Команда Байдена теперь надеется на снижение напряженности и считает, что это принесет пользу финансовым рынкам и экономике России, заявил один из собеседников Bloomberg.

Тем не менее, власти США могут применить новые санкции в случае эскалации ситуации, в том числе ввести запрет на вторичную торговлю любыми рублевыми долговыми обязательствами в течение первых 90 дней или более после выпуска, сообщил источник.

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