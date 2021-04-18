Великобритания отправляет военные корабли в Черное море 18.04.2021, 8:05

Решение принято на фоне наращивания РФ сил у границ с Украиной.

Великобритания в мае отправит военные корабли в Черное море, чтобы «продемонстрировать солидарность с Киевом» на фоне наращивания Россией военных сил у границ с Украиной, сообщает The Sunday Times.

Согласно данными высокопоставленных военно-морских источников, один эсминец, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что Россия стягивает к границе с Украиной военные силы и средства. Сейчас вдоль госграницы Украины размещено 28 батальонных тактических групп вооруженных сил РФ.

По данным украинской разведки, Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.

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