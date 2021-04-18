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Медики обнаружили новый вид коронавируса

  • 18.04.2021, 8:19
Медики обнаружили новый вид коронавируса
Фото: Getty Images

Загадочное заболевание распространяется в Великобритании.

Зарегистрированная в Великобритании вспышка кишечной инфекции у собак произошла из-за кишечного коронавируса собак CeCoV, пишет lenta.ua.

Вирус, о котором пишет Emerging Infectious Diseases, не поражает людей, однако представляет собой серьезную опасность для собак.

Загадочная болезнь начала распространяться среди британских собак в конце 2019 года, когда ветеринары стали массово сообщать о фиксируемых у животных кишечных расстройствах. Все случаи сопровождались сильной рвотой — более обильной, чем при обыкновенном собачьем гастроэнтерите. Вспышка инфекционной болезни продолжалась до марта 2020-го.

Британские ученые исследовали множество анализов биологических образцов, которые были получены от пострадавших животных, и выяснили, что возбудителем болезни был коронавирус собак CeCoV. Патоген отличается от SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19, и не передается людям. По крайней мере, такие случаи пока не фиксировались.

В Британии создана система SAVSNet-Agile, в рамках которой ветеринары получают комплексные данные о здоровье живущих в стране собак. Система позволяет оперативно выявлять вспышки вирусных болезней, что помогает бороться с ними оптимальным образом. По итогам вспышки CeCoV система доказала свою эффективность, поэтому ветеринары будут продолжать развивать ее.

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