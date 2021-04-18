закрыть
18 апреля 2021, воскресенье, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Задержание украинского консула в России обернулось «войной дипломатов»

2
  • 18.04.2021, 8:29
  • 4,300
Задержание украинского консула в России обернулось «войной дипломатов»

Провокации Москвы являются грубым нарушением всех Венских конвенций.

В пятницу, 16 апреля, в ходе спецоперации ФСБ в Санкт-Петербурге был задержан сотрудник генерального консульства Украины Александр Сосонюк, после чего власти РФ объявили о высылке из страны украинского дипломата. В МИД Украины назвали задержание провокацией и выдвинули требование покинуть территорию Украины в течение 72 часов старшему дипломату посольства России в Киеве, пишет apostrophe.ua.

Об задержании украинского консула сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Так, российские силовики обвиняют консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в "получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сказано в сообщении ФСБ.

Российские силовики также добавили, что деятельность украинского дипломата Александра Сосонюка якобы "имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в МИД России сообщило, что консул будет выслан из страны. Такова практика, поскольку консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране",— сказал один из источников.

Позже в МИД РФ заявили, что консул должен покинуть страну до 22 апреля.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что министерство готовит ответ на действия России в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", – сказал Николенко.

По его словам, обстоятельства задержания выясняются.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал, что сейчас решается вопрос возвращения Александра Сосонюка в Украину.

"В ближайшее время мы, безусловно, будем решать вопрос о его возвращении домой", - сказал он Енин.

Также Енин отметил, что обвинения со стороны ФСБ ложные и эта ситуация – чистая провокация РФ:

"Указанные действия российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, грубым нарушением всех Венских конвенций. Наш дипломат совершенно не мог быть задержан, более того он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники. Безусловно, в ближайшее время МИД определится с симметричным ответом согласно существующей практике в таких ситуациях".

Позже Енин рассказал, что россияне "сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка", когда задерживали его.

"Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства", - сказал он.

Енин заметил, что российская сторона после совершения этой провокации скорее всего предложит нашем консулу покинуть территорию РФ.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Наше государство обязано сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре. В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - добавил он.

В конце концов в Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Старшему дипломату посольства России в Киеве выдвинули требование покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Российские власти считают высылку старшего дипломата посольства Российской Федерации с территории Украины после задержания украинского консула не зеркальной мерой, а дипломатической местью.

В России утверждают, что Александр Сосонюк был задержан за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Момент задержания впоследствии был опубликован в соцсетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў