Ученые с помощью камеры-ошейника открыли необычные способности волков 1 18.04.2021, 10:17

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Эксперимент провели зоологи из Миннесоты.

В университете Миннесоты работает документальный проект Voyageurs Wolf Project. Ученые надевают на волков камеры-ошейники и отслеживают сезонные изменения их охотничьего поведения, пишет Gizmodo.

В начале мая прошлого года зоологи прикрепили камеру к волку-одиночке, ему дали имя V089. Он носил ошейник в течение шести недель, потом устройство упало, как и было запланировано.

Фрагменты полученных записей ученые на днях опубликовали на ютубе. На некоторых из них сложно что-то разобрать — шерсть закрывает обзор. В следующий раз волка обещали подстричь.

Оказалось, V089 много своего времени посвящает рыбалке. Он наблюдает за рыбой у бобровой плотины и ловит ту, что не может через нее пробиться.

«До недавнего времени люди и не подозревали, что волки охотятся на пресноводную рыбу. Наш проект пару лет назад задокументировал такое поведение в одной стае. Мы думали, что ею оно и ограничивается. Думали, что рыбалка — это странная и интересная вещь, которую практикует конкретно эта группа животных. Но тот факт, что и V089 начал это делать, свидетельствует о том, что это не так», — заявил участник проекта Томас Гейбл.

Ученые предполагают, что ловля рыбы — поведение, которому волки способны научить друг друга. Возможно, взрослые особи передают этот навык потомству.

Известно, что волки на Аляске и в некоторых частях Канады ловят лосось в период нереста. Так как в мелких реках собираются тысячи рыб, поймать их не составляет труда. Рыбалка в обычных обстоятельствах — практически не изученное поведение волков.

«Охота на рыбу показывает насколько волки умеют приспосабливаются и насколько они действительно хороши в поиске уникальных источников пищи. Считается, что волки преследуют только крупную добычу: лосей, оленей и так далее. Но оказалось, они используют все доступные ресурсы», — подытожил Гейбл.

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