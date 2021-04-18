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Российские депутаты потребовали от Путина допустить к Навальному врачей

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  • 18.04.2021, 10:24
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Российские депутаты потребовали от Путина допустить к Навальному врачей

Происходящее с политиком они оценили как «покушение на жизнь по личным мотивам».

Депутаты из разных регионов России написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием допустить врачей к политику Алексею Навальному, который находится в покровской колонии. Текст обращения и список подписавших опубликовал в своем телеграм-канале псковский депутат Лев Шлосберг.

В обращении говорится, что депутаты расценивают происходящее с Навальным «как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти».

Также там отмечается, что ответственность за жизнь Навального несет лично Путин.

Кроме того, депутаты потребовали «отменить все решения судов по уголовным и административным делам, принятые по политическим мотивам» и освободить политзаключенных.

Среди подписавших обращение — петербургские депутаты Борис Вишневский и Максим Резник, депутаты Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Ступин, Сергей Митрохин, Максим Круглов и другие.

Ранее допустить к Навальному врачей потребовали более 70 деятелей культуры по всему миру, в том числе актер Джуд Лоу, музыкант Том Йорк и писательница Джоан Роулинг. Они написали письмо Путину.

С 31 марта Навальный держит голодовку, он также требует допустить к нему врачей. Он сообщал о болях в спине и ногах, с момента прибытия в колонию он похудел на 15 килограммов.

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