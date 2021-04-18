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Когда устранят Лукашенко: летом или 9 мая?

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  • 18.04.2021, 10:43
  • 27,392
Когда устранят Лукашенко: летом или 9 мая?
Фото: БЕЛТА

ОНТ против ФСБ.

17 апреля Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и Юрий Зенкович были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Он также заявил, что за подготовкой покушения стояли спецслужбы и руководство США.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ сообщил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем».

В эфире также показали фрагменты общения Александра Федуты и других «заговорщиков» — Дмитрия Щигельского, Игоря Макара, Григория Костусева, Александра Перепечко и Павла Кулаженкова в онлайн-конференции. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

«Посадим в погреб. В Гомельской области погреб подготовили», — озвучил Лукашенко подробности «операции» по своему устранению.

Из фильма вытекает, что захват Лукашенко планировался примерно так:

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

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