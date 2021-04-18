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Макрон призвал определить «красные линии» в отношениях с Россией

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  • 18.04.2021, 10:53
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Макрон призвал определить «красные линии» в отношениях с Россией

Это нужно, чтобы в случае любого неприемлемого поведения Москвы ввести против нее санкции.

Международное сообщество должно определить четкие «красные линии» в отношениях с Россией и в случае любого «неприемлемого поведения» Москвы ввести против нее санкции. Об этом в эфире CBS заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В интервью программе Face the Nation Макрон сказал, что «полностью разделяет» желание американского президента Джо Байдена начать диалог с Россией. «Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но они являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для этого необходим авторитет», — отметил он.

Сейчас, по словам французского президента, международное сообщество придерживается «наивного подхода», что дало российской стороне решимость «для вторжения в Украину несколько лет назад». «Это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России», — считает Макрон.

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