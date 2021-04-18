Собственный пляж и никаких соседей: какой дом можно купить недалеко от МКАД за $49,5 тысяч 9 18.04.2021, 11:18

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Фото: realt.by

Расположение — главная «фишка» объекта недвижимости.

Объект дня — дом на берегу республиканского ландшафтного заказника «Сорочанские озера». 18 километров озер, дремучие леса, крутые каньоны и 77 метров собственного пляжа. Показываем, что можно купить за $ 49,5 тысячи, пишет realt.by.

Деревня Малое Туровье расположена на берегу республиканского ландшафтного заказника «Сорочанские озера». Водоемы соединены друг с другом протоками, образуя водную нить длиной в 18 километров. Заказник считается одним из самых красивых и чистых мест Беларуси. Здесь обитают более двухсот видов животных, десятка два из которых занесены в Красную книгу. До Минска отсюда 180 километров, до Вильнюса — 70. Показываем, где находится эта красота.

Расположение — главная «фишка» объекта. 24 сотки земли находятся на первой береговой линии озера Туровейское: рядом вековые деревья, живописная природа и всего несколько домов. Со слов собственника, постоянных жителей в деревне нет, а новых соседей не появится, так как выделение участков в заказнике уже запрещено. По сути, это хутор.

Площадь участка — 24 сотки. На территории есть дом, баня и сарай. Рядом небольшой пруд глубиной в два метра, который можно сделать проточным (поблизости находится родник). Из коммуникаций здесь есть электричество, вода — из колодца, отопление печное. При желании, в долгосрочную аренду можно взять еще 20 соток земли. Недвижимость не впечатляет архитектурой и новизной, но потенциал места ощутим.

Отметим, что место не только красивое, но и плодородное — продавец обещает хорошую рыбалку, охоту, ягоды, грибы и завидный огород.

— Рыбалка на «Сорочанских озерах» может получиться одной из самых увлекательных: поймать щуку, леща, густеру, уклейку, жереха, толстолобика, карася, амура, язь, плотву и еще с десяток разных видов рыб в этих водах не составит труда. Это настоящий рай для любителей посидеть с удочкой на берегу или «бросить якорь» посреди мягкой тишины озера.

Всю эту красоту можно купить по цене столичной «однушки» — за $ 49,5 тысячи.

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