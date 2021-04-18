Хирургическая операция 6 18.04.2021, 11:23

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Фото: тАСС

У народа есть серьезный инструмент, который поможет быстрее избавиться от режима.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о методах борьбы с режимом в Беларуси:

— Чем дольше таракан будет оставаться у власти, тем увереннее наша страна будет сползать в экономическую пропасть. Это неизбежно. Ведь нынешний режим жертвует всем: экономикой, наукой, образованием, медициной ради главной цели — власти, которая дает ему возможность пользоваться практически неограниченными благами. Благами, которые оплачивает одной семье весь белорусский народ!

Лукашенко продемонстрировал белорусам и всему миру, что он:

1. Не соблюдает Конституцию страны и ее законы.

2. Использует правоохранительные органы для того, чтобы разорять бизнесы, сотрудники которых занимают активную гражданскую позицию.

3. Берет в заложники сотрудников компаний, если их учредители выступают за честные и справедливые выборы в собственной стране.

4. Использует суды как карательные структуры, которые штампуют приговоры, исходя из указаний сверху.

5. Силой удерживает незаконную власть.

Очевидно, что в таких условиях ни один потенциальный инвестор не вложит ни цента в экономику Беларуси. Во всем мире бизнес учитывает лишь уровень профессионализма сотрудников, а не их политические или общественные взгляды.

Подумайте, что ожидает нашу страну в такой ситуации? Это последовательное сползание в экономическую бездну. Экономика нашей страны все равно рухнет! Вопрос только в сроках. Чем больше Лукашенко будет оставаться у власти, тем сложнее организму будет потом излечиться.

Забастовка – как хирургическая операция. Чем быстрее мы проведем операцию, чем быстрее избавимся от опухоли в виде Лукашенко. Забастовка - это скальпель, который вырежет террор и геноцид белорусского народа! Забастовка - это наш ответ!

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