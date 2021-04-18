Видеофакт: Расследователи зафиксировали колонну техники псковских десантников в Крыму 10 18.04.2021, 11:31

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Стали известны подробности о переброшенном на оккупированный полуостров контингенте.

Специалисты группы Conflict Intelligence Team (CIT), которые первыми показали развертывание огромного лагеря российских войск у украинской границы, изучили видео с эшелонами десантной техники РФ на северо-востоке оккупированного Крыма. В частности, на станции Нижнегорская.

Они пришли к выводу, что она принадлежит 104-му десантно-штурмовому полку 76-й десантно-штурмовой дивизии армии Российской Федерации, а именно так называемым псковским десантникам. Об этом расследователи CIT рассказали в комментарии "Крым.Реалии".

"Мы и другие исследователи тоже наблюдали, наверное, более 10 подобных эшелонов, которые шли из Пскова именно в Симферополь. Это был танковый батальон этой дивизии, другие подразделения этой же дивизии", – пояснил Кирилл Михайлов.

По его словам, расстояние от железнодорожной станции Нижнегорская на полуострове, где отсняли эшелон с российским десантным вооружением, составляет примерно 100 километров – если ехать по автодорогам к админгранице с Херсонской областью вблизи села Атамань. А также более 150 километров, если двигаться по автодорогам в направлении Чаплинки на Херсонщине.

В CIT сравнили видео эшелона под Псковом, которое ранее выложили пользователи Tik-Тоk, с кадрами, отснятыми на станции Нижнегорская.

"Мы посмотрели внимательно на этот эшелон и оказалось, что техника расположена в одинаковом порядке в Пскове и на этой станции. Единственная разница, на последней прицепили еще несколько пассажирских вагонов и вагонов для техники. То есть, это уже, наверное, для перевозки личного состава. Именно так мы и доказали, что это один и тот же эшелон", – рассказал Михайлов.

Исследователь CIT добавил, что на вагонах в Крыму можно было увидеть боевые машины десанта БМД-4М и десантные бронетранспортеры БТР-Д. Он подчеркнул, что все это – новая десантная техника.

"Также там были зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" и средство радиоэлектронной борьбы "Инфауна". Это достаточно новый комплекс, их всего 12 по всей России, и все они на вооружении десантных частей", – подчеркнул Михайлов.

Напомним, что российские расследователи с Conflict Intelligence Team, которые засекли новый полевой лагерь российской армии неподалеку украинской границы, считают нынешние перемещения военных РФ возле Украины самыми крупными со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года.

Место под Воронежем удалось найти с помощью видеозаписей местных жителей. Позже лагерь войск России у границы Украины показали со спутника, а также продемонстрировали другие многочисленные фотодоказательства.

Съемочная группа британского телеканала Sky News показала изнутри лагерь российских войск под Воронежем (РФ) и на железнодорожной станции Масловка.

В Астраханской области России заметили колонну БТР-80 с белыми "полосами вторжения". Такие советской войска наносили и во время холодной войны, когда сталкивались с противниками, которые использовали идентичную технику производства СССР.

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