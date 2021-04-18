закрыть
18 апреля 2021, воскресенье, 12:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Автозадачка на выходные: попробуйте разгадать секрет тайного знака японских водителей

3
  • 18.04.2021, 12:09
  • 1,764
Автозадачка на выходные: попробуйте разгадать секрет тайного знака японских водителей

В Японии существуют свои интересные автомобильные традиции и правила.

Отдельные категории водителей в Японии обязаны наклеивать на автомобили специальные знаки. Например, символ wakaba (или shoshinsha) является обязательным для водителей, чей стаж не превышает одного года.

Выглядит он так:

Особый знак был придуман в 1998 году для другой категории водителей. Его установка настойчиво рекомендуется японской полицией. Первоначальный вариант этого значка назывался koreisha и символизировал осенний лист.

Но водители, которым предписывали наклеивать этот значок, возмутились. И в 2011 году его заменили на другой, в виде четырехлистного клевера, который сочли более уместным.

Какой категории водителей в Японии настоятельно рекомендуется наклеивать на свой автомобиль значок в виде четырехлистного клевера?

Ответы пишите в комментариях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў