Автозадачка на выходные: попробуйте разгадать секрет тайного знака японских водителей 3 18.04.2021, 12:09

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В Японии существуют свои интересные автомобильные традиции и правила.

Отдельные категории водителей в Японии обязаны наклеивать на автомобили специальные знаки. Например, символ wakaba (или shoshinsha) является обязательным для водителей, чей стаж не превышает одного года.

Выглядит он так:

Особый знак был придуман в 1998 году для другой категории водителей. Его установка настойчиво рекомендуется японской полицией. Первоначальный вариант этого значка назывался koreisha и символизировал осенний лист.

Но водители, которым предписывали наклеивать этот значок, возмутились. И в 2011 году его заменили на другой, в виде четырехлистного клевера, который сочли более уместным.

Какой категории водителей в Японии настоятельно рекомендуется наклеивать на свой автомобиль значок в виде четырехлистного клевера?

Ответы пишите в комментариях.

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