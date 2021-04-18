Автозадачка на выходные: попробуйте разгадать секрет тайного знака японских водителей

Автозадачка на выходные: попробуйте разгадать секрет тайного знака японских водителей3
- 18.04.2021, 12:09
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В Японии существуют свои интересные автомобильные традиции и правила.
Отдельные категории водителей в Японии обязаны наклеивать на автомобили специальные знаки. Например, символ wakaba (или shoshinsha) является обязательным для водителей, чей стаж не превышает одного года.
Выглядит он так:
Особый знак был придуман в 1998 году для другой категории водителей. Его установка настойчиво рекомендуется японской полицией. Первоначальный вариант этого значка назывался koreisha и символизировал осенний лист.
Но водители, которым предписывали наклеивать этот значок, возмутились. И в 2011 году его заменили на другой, в виде четырехлистного клевера, который сочли более уместным.
Какой категории водителей в Японии настоятельно рекомендуется наклеивать на свой автомобиль значок в виде четырехлистного клевера?
Ответы пишите в комментариях.