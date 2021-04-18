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Андрей Санников: Спецслужбы откровенно потешаются над сбрендившим диктатором

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  • 18.04.2021, 12:31
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Андрей Санников: Спецслужбы откровенно потешаются над сбрендившим диктатором

Все это настолько убого, что даже не смешно.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников прокомментировал заявление узурпатора Лукашенко о «заговоре» против него с «участием» ЦРУ, ФБР, Байдена и Федуты :

— «Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности, В результате «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти», в том числе Александра Лукашенко».

По-моему, это даже не на грани безумия, а за гранью.

Уже собственные спецслужбы откровенно потешаются над сбрендившим диктатором.

Операция с похищением людей в Москве, которые планируют поместить Лукашенко с семьей в погреб в Гомельской области, и все это выдается самим диктатором за чистую правду, да еще и с участием Путина, который обсуждает это с Байденом по телефону, - это уже не бред, а тяжелое психическое расстройство.

Пациент крайне опасен для окружающих.

Почему-то все эти вспышки связаны с приездом посланца Кремля Мишустина. В прошлый его приезд появились виртуальные западные агенты «Ник и Майк», которые намекнули, что Навального отравила Меркель. И сейчас Мишустин вызвал обострение с погребами, ЦРУ, ФБР, Байденом и все это во время «субботника».

Все это настолько убого и тупо, что даже не смешно.

Людей-то отпустите, сволочи!

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