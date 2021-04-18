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В Иране произошло сильное землетрясение

  • 18.04.2021, 12:32
В Иране произошло сильное землетрясение
Иллюстрационное фото

Очаг залегал на глубине 10 километров.

На юге Ирана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в воскресенье, 18 апреля.

Эпицентр подземных толчков находился в 96 километрах к северо-западу от портового города Бушир, где проживают более 160 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Также произошло два сильных афтершока – магнитудой 5 и 4,4.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

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