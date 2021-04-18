В Иране произошло сильное землетрясение
- 18.04.2021, 12:32
Очаг залегал на глубине 10 километров.
На юге Ирана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в воскресенье, 18 апреля.
Эпицентр подземных толчков находился в 96 километрах к северо-западу от портового города Бушир, где проживают более 160 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Также произошло два сильных афтершока – магнитудой 5 и 4,4.
Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.