Чешские СМИ: На взорванных РФ складах во Врбетице могло быть оружие для Украины 18.04.2021, 12:52

В организации диверсии обвиняют сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу.

На складах, взорванных российскими спецслужбами в районе Врбетице в 2014 году могло находиться оружие для Украины, сообщают чешские СМИ.

Согласно данным Irozhlas, в то время они были в аренде коммерческой компании Imex Group, которая официально занимается торговлей вооружением.

Оружие со складов должны были переправить в Болгарию.

Заказчиком значилась компания Emco Эмилиана Гебрева, который в 2015 году дважды ставал жертвой химической атаки.

В расследовании Bellingcat от 2019 года утверждалось, что ГРУ РФ применяло против него нервнопаралитическое вещество Новичок, однако предпринимателю удалось выжить.

При этом Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для МВД и Национальной гвардии Украины, пишет Respect.

В свою очередь Seznam Zpravy отмечает, что он же поставлял оружие и сирийским оппозиционным группам, сражающимся против режима Башара Асада, что также могло стать причиной диверсии со стороны российских спецслужб.

О причастности сотрудников ГРУ к взрывам двух складов с оружием заявил 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В связи с этим в розыск были объявлены Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами РФ на имена Александр Петров и Руслан Боширов, а выехали с документами на имена граждан Молдовы и Таджикистана Николая Попы и Руслана Табарова.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Они же, по данным британских спецслужб, причастны к химической атаке в Солсбери.

В связи с обвинениями Чехии по поводу взрывов складов, в результате которых погибли два человека, из страны решили выслать 18 российских дипломатов и объявить в розыск двух офицеров спецслужб РФ.

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