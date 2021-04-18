Белорусcкий боец Андрей Орловский обновил рекорд UFC 1 18.04.2021, 12:57

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Поединок с американцем Шерманом продлился все три раунда.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC Vegas 24, пишет РБК.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 42-летнем бойцу. Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету белорусского бойца, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. Он обновил рекорд по победам в UFC среди бойцов тяжелой весовой категории — 20. Рекорд UFC по победам среди всех бойцов принадлежит Дональду Серроне (23), Орловский делит четвертую строчку.

Орловский владел чемпионским поясом UFC в 2005—2006 годах. В 2000 году стал победителем «Чемпионата Европы», организованным российским промоушеном М-1 Global. Помимо этого, выступал в престижном Гран-при Strikeforce, кикбоксерском турнире и боксерском бою.