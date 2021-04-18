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Белорусы о «покушении»: Опять Коля таблетки перепутал!

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  • 18.04.2021, 13:06
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Белорусы о «покушении»: Опять Коля таблетки перепутал!
Фото Гомельского областного управления МЧС

Гомельский погреб выиграл тендер.

17 апреля Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и Юрий Зенкович были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Он также заявил, что за подготовкой покушения стояли спецслужбы и руководство США.

Сайт Charter97.org собрал реакцию белорусов на неадекватные высказывания узурпатора:

«Почему ассоциация белорусских психиатров уклоняется от исполнения своих прямых обязанностей? Непорядок».

«Это действие «Спутника».

«Посадим в погреб… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — рассказал узурпатор.

«По ходу, ЦРУ и ФБР погреб копали в Гомельской области, а почему именно в Гомельской? Могли в каждой области по погребу выкопать, люди бы еще и помогли, совсем крыша съехала. Он придумывает на ходу! Граждане он психически не здоров и опасен!»

«Гомельский погреб выиграл тендер»

«Федута мозг, Зенкович кассир, Костусев исполнитель, расписали на троих…»

Пересажал уже всех, остались вот такие очкарики, как Федута с Зенковичем и престарелый Костусев, плохая тенденция, кто на очереди? Еще Лебедько остался, копает наверное тоннель в Варшаву, а Зенон Позняк роет навстречу, а там полчища натовских солдат-зомби следом ползут.

А по поводу Федуты, хоть его и жалко, конечно, но кто с Лукой поякшался в свое время, обязательно за это должен заплатить, вот часики и прозвенели».

«Когда на уроках истории учительница рассказывала про безумных правителей, вроде Калигулы и Нерона, то я думал: «Ну как безумец мог оставаться у власти?! Разве окружающие будут выполнять приказы психически больного человека?!». Теперь я сам лично вижу, что больной и агрессивный ублюдок вполне может сидеть на троне. Даже иронично как-то».

«Видите, Бабарико не покушался».

«Помните, друга Саддама тоже из погреба достали американские морпехи».

«Опять Коля таблетки перепутал!!!»

«ЦРУ, подготовили поргеб в Гомельской области»))) Анекдот, как вообще эти слова в одном предложении оказались. Исполнитель Федута))) Вы видели Федуту? Я бы хотел посмотреть картину, как Федута с Костусевым вяжут Витю Лукашенко и везут в оборудованный подвал))) Ну анекдот. А дальше, что, какой план был? Пальцы рубить и «Белпочтой» в Дрозды отправлять или как? ЦРУ других исполнителей не смогло завербовать? Только глава партии и политолог, оба пенсионного возраста, больше же некому «подвал готовить»))) На кого этот весь бред вообще рассчитан».

«Весеннее обострение у деда…………»

«Варенуха разрыдался и зашептал дрожащим голосом и озираясь, что он врет исключительно из страха, опасаясь мести воландовской шайки, в руках которой он уже побывал, и что он просит, молит, жаждет быть запертым в бронированную камеру». Как-то так уже что-то подобное описал Булгаков в «Мастер и Маргарита».

«В погребе ему и место».

«Давно я так не смеялся».

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