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Ученые обнаружили в Болгарии необычный золотой клад, которому 2400 лет

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  • 18.04.2021, 13:14
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Ученые обнаружили в Болгарии необычный золотой клад, которому 2400 лет

Находки удивляют.

Группа болгарских археологов наткнулась на золотой клад, который спрятали в древней фракийской гробнице на севере страны.

Об этом сообщает Arabnews.

По словам руководителя группы Дианы Герговой, уникальное сокровище, возраст которого составляет почти 2400 лет, было найдено недалеко от деревни Свештари (в 400 километрах к северо-востоку от столицы Болгарии).

Среди артефактов, датируемых концом IV или началом III века до нашей эры, были золотые украшения и аппликации для конской экипировки, тиара с рельефами львов и фантастических животных, а также четыре браслета и кольцо.

Стоит отметить, что фракийцы жили на территории современной Болгарии, а также в Греции, Румынии, Македонии и Турции между 4000 г. до н.э. и VII веком нашей эры, когда они были ассимилированы вторгшимися славянами.

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