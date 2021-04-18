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В Кыргызстане больных коронавирусом лечат ядовитым растением

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  • 18.04.2021, 13:43
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В Кыргызстане больных коронавирусом лечат ядовитым растением

Местными медики признают, сто препарат можно принимать только в горячем виде.

В Республике Кыргызстан медики применяют "иссык-кульский корень", или аконит джунгарский (Aconitum soongaricum), который является очень ядовитым растением, для лечения COVID-больных. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на МОЗ страны.

"В стационарах под наблюдением врачей около 200 больных коронавирусом принимают "иссык-кульский корень". Мы даем его больным, которые переносят болезнь в легкой форме, никто из них не скончался", - цитирует издание министра здравоохранения республики Алымкадыра Бейшеналиева.

Как уточнил глава МОЗ, лекарство на основе упомянутого растения необходимо принимать только в горячем виде, поскольку выпитое холодным оно приведет к смерти человека уже через пять минут.

Кроме того, власти Киргизии намерены зарегистрировать такое лекарство в случае, если клинические испытания завершатся удачно.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили по этому поводу, что не располагают данными об эффективности и безопасности Aconitum soongaricum для лечения COVID-19, поэтому рекомендовать лекарства на его основе не могут.

Напомним, ранее ученые из Бразилии выделили вещество куркумин как потенциальное средство для лечения коронавируса. По их словам, он способен подавлять вирусные ферменты, а также модулировать воспалительные процессы, вызванные инфекцией.

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