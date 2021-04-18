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Тонуть в омуте или водовороте: выбор у Лукашенко небольшой

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  • 18.04.2021, 13:52
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Тонуть в омуте или водовороте: выбор у Лукашенко небольшой
Фото: ТАСС

Самое интересное только начинается.

Закружило и понесло… Казалось бы, вот он – «прорыв блокады». Алиев, Путин, Назарбаев, сегодня еще и Мишустин в Минске с продолжительным визитом. И это всего за одну-то неделю. Можно и вздохнуть спокойно, легитимность сама плывет в руки? Но не тут-то было. Самое интересное только начинается, пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

Как отметил отдельный и весьма солидный канал, промискуитет (беспорядочные связи) - отнюдь дело небезопасное. В «ковидное» время уж тем более. Но у Лукашенко по «происхождению семьи, частной собственности и государства» всегда «неуды» были. О более древних маститых классиках не только он, но и иные слыхом не слыхивали. Не мудрено.

Но вернемся к «контактерам». У всех главный немой вопрос: кто новый президент Беларуси? Каждый присматривается, интересуется. Выгадывает, у кого какой козырь в рукаве. Кто будет первой скрипкой – Россия, США, Европа либо Китай?

Как по нашему мнению, так уже в мае сводный политический «оркестр» заиграет весьма слаженно. Партитура расписана, дополнительной сыгранности не потребуется. Мнения и оценки у всех совпадают: Александру Лукашенко пора в политический обоз. Просто надоел. У самого же «батьки» выбор совсем небольшой. На этот раз из двух зол выбрать меньшее не выйдет. Гомельский тренинг уже не спасет, лишь усугубит положение. А где тонуть, в омуте или водовороте, никакой разницы практически нет. Исход один.

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