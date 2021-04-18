Электричество на склад не положишь 3 Наталья Короткая, «Белорусские новости»

18.04.2021, 14:30

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БелАЭС становится воронкой, потребляющей бюджетные средства.

В недавнем интервью «Российской газете» белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что, затевая строительство АЭС, Беларусь «предполагала использовать электроэнергию для своих потребностей, не для экспорта». «Если еще 8-10 лет назад мы импортировали четверть энергии, то сейчас мы даже в небольших количествах стали экспортировать», — сказал он.

Есть доля лукавства в этих словах посла — БелАЭС задумывалась в большей степени именно как экспортный проект. И в основу его окупаемости был заложен механизм продажи электроэнергии по европейским ценам — прежде всего, в страны Балтии и Польшу.

Однако все пошло не так, и ввод в эксплуатацию станции в Островце, которая по идее должна укрепить экспортный потенциал страны, наоборот, поставил на нем окончательный крест.

Закупать «грязное» белорусское электричество для стран Балтии стало неприличным

Ключевые страны, куда в основном планировалось продавать вырабатываемую на БелАЭС электроэнергию, закупать ее отказались.

Изначально Литва жестко выступала против строительства станции всего в 50 км от Вильнюса, заявляя, что ведется оно без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов, и вообще — «культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня».

«Говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах или тем более о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично», — заявил месяц назад президент Литвы Гитанас Науседа в интервью новостному порталу Delfi.

Он неоднократно призывал соседние страны — Латвию и Эстонию — присоединиться к бойкоту «грязной» белорусской электроэнергии. К экологической составляющей после августовских событий в Беларуси добавилась еще и политическая. И если Эстонии это решение далось достаточно легко — страна реализует собственную ядерную программу и планирует к 2035 году запустить свою АЭС, то для Латвии это было совершенно не выгодно — дешевая электроэнергия поддерживала многие предприятия, для которых европейские цены совершенно не приемлемы.

Белорусское электричество даже послужило неким яблоком раздора между Литвой и Латвией: возникали споры по поводу происхождения электроэнергии. С момента отключения Литвы от белорусской электроэнергии точка входа импортируемого тока из России в Прибалтику переместилась с белорусско-литовской на российско-латвийскую границу, и гарантировать, что в российской электрической энергии нет белорусской фактически очень трудно.

Однако перетоки электроэнергии из Беларуси в Прибалтику неизбежны до тех пор, считают эксперты, пока не будет разорвано энергетическое кольцо БРЭЛЛ (Беларусь — Россия — Эстония — Литва — Латвия). Страны Балтии планируют подключиться к системе Евросоюза, но окончательно это станет возможно только в 2025 году.

Ранее не исключалась возможность возобновления экспорта электроэнергии в страны ЕС через Польшу, но там нет для этого мощных линий, необходимо сначала построить вставку постоянного тока. «Белэнерго» с 2009 года ведет переговоры: как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на межправительственном уровне.

Но сегодня на этом проекте можно ставить жирный крест. Минск и Варшава нынче на ножах.

Если Украина присоединится к НАТО, то эмбарго на белорусскую электроэнергию будет наложено автоматически

Единственным зарубежным покупателем белорусской электроэнергии осталась Украина.

С начала 2021 года Беларусь была самым крупным поставщиком электроэнергии для этой страны. Согласно информации Белстата, в феврале Беларусь экспортировала 278,302 млн кВт∙ч электроэнергии на 13 млн 698,9 тыс. долларов.

Во время сильных морозов украинская энергосистема не справлялась с пиком спроса на электроэнергию, поэтому, согласно договоренностям, в рамках межграничных перетоков импортировала электроэнергию из Беларуси.

Однако уже в марте этот объем резко сократился — по данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», импорт составил всего 51,477 млн кВт∙ч.

Но, похоже, и эта страна скоро закроется для белорусского экспорта электроэнергии. В Украине существует довольно сильное лобби, которое преследует интересы собственных производителей электроэнергии и выступает с инициативой скорейшего принятия закона о запрете импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.

18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.

Украинский президент поддержал позицию относительно ограничения импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, и пообещал усовершенствовать «законодательное регулирование такого ограничения».

Да и президент Литвы неоднократно призывал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии. По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, «не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния».

Пока украинские власти официально не заявляли о решении отказаться от покупки электроэнергии из Беларуси, но это вполне вероятно, отметила в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

По ее мнению, показателем треснувших экономических отношений Украины и Беларуси стал недавний отказ львовской мэрии от закупки партии городских автобусов МАЗ.

«Это первая ласточка. Помимо этой очевидной тенденции, покупка электроэнергии будет увязана с возможной ролью Беларуси в вероятном обострении военного конфликта между Украиной и Россией», — заявила эксперт.

При этом, полагает Василевич, если Украина присоединится как ассоциированный член к НАТО (что более чем вероятно и предсказуемо), то эмбарго на нашу электроэнергию будет наложено автоматически.

Откроет ли Россия для белорусского электричества свой энергорынок?

В последнее время темой сбыта белорусской электроэнергии, похоже, озаботилась и Москва — ведь Минску сложно будет возвращать деньги, которые были потрачены на белорусскую АЭС.

Одним из реалистичных сценариев окупаемости БелАЭС может стать ее выход на российский рынок мощности.

Вот и Владимир Семашко заявил, что Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в Россию после формирования единого рынка электроэнергии.

«Если будет единый рынок электроэнергии с 2022 года, то будут брать и в Россию», — сказал белорусский дипломат.

При этом, утверждает посол, у Беларуси нет опасений, что девать энергию будет некуда. В крайнем случае, заявил он, «частично выведем из эксплуатации старые, низкоэффективные энергогенерирующие мощности».

«В последнее время риторика такова, что электроэнергия от БелАЭС будет использоваться внутри страны», — отметила в комментарии для Naviny.by эксперт в энергетической сфере Татьяна Манёнок.

«Действительно, в связи с похолоданием в начале текущего года спрос на электроэнергию существенно вырос. Но это не значит, что покроется вся вырабатываемая на станции энергия. Если посмотреть статистику последних лет, мы увидим, что спрос на электричество на внутреннем рынке не растет очень быстро. Он чуть ли не стагнирует — по прошлому году рост спроса был в пределах 1%», — сказала эксперт.

Да, часть атомной энергии будет востребована за счет сокращения выработки на других станциях. Например, предполагается постепенно выводить из эксплуатации неэффективные блоки Лукомльской и Березовской ГРЭС. И все же Беларусь столько не «съест» электроэнергии, полагает Манёнок, хоть и разработаны различные программы: по переводу домов на электроснабжение, развитие электротранспорта и т.д.

«К тому же, пока идет речь о введении первого энергоблока АЭС, который по логике должен дополнительно дать около 7 млрд кВт∙ч. Это достаточно большой объем. Поэтому возникает вопрос: каким образом этот объем может быть востребован и на каких рынках», — считает эксперт.

Один из возможных и обсуждаемых вариантов сбыта — в Российскую Федерацию — тоже неочевиден, полагает Манёнок, «потому что там существует энергетический профицит».

«Поможет ли Россия организовать экспортные поставки белорусской электроэнергии? Сможет ли Беларусь воспользоваться какими-то экспортными схемами совместно с Россией? Ведь, поставляя электроэнергию через соседку, для республики снижается экспортная привлекательность, потому что определенная маржа уйдет российскому посреднику. Всё это вопросы, которые требуют дополнительного изучения, — уверена Манёнок.

В любом случае, по мнению эксперта, возможности экспорта белорусской электроэнергии будут завязаны на политической ситуации в стране.

БелАЭС может стать воронкой, потребляющей бюджетные средства

Ну а что же делать с излишками электроэнергии? Как говорится, электричество на склад не положишь.

«Полагаю, ее будет производиться столько, сколько будет востребовано, — говорит Манёнок. — Не исключено, что работа атомной станции будет регулироваться, и электричество будет вырабатывать под потребности».

А вот по мнению Виктории Василевич, при отсутствии сбыта страна будет нести огромные убытки на утилизацию вырабатываемой БелАЭС электрической энергии.

Системы поглощения излишней выработанной электроэнергии еще более дорогостоящие для бюджета, чем само строительство атомной станции и дальнейшее поддержание ее работы.

«Может получиться так, что БелАЭС станет воронкой, потребляющей бюджетные средства», — заявила она.

Эксперт уверена: должна быть проведена экспертная оценка, чтобы определить, что дешевле — запустить эту электростанцию или пусть она работает в каком-то тестовом, просто поддерживающем жизнеспособность режиме до тех пор, пока не появятся конкретные договоренности по объемам реализации электроэнергии.

Наталья Короткая, «Белорусские новости»

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