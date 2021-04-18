Медики назвали самый эффективный способ улучшения работы мозга 2 18.04.2021, 14:35

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Он отлично подойдет для тех, кому противопоказан кофеин.

Бодриться утром и в течение дня многие привыкли чашкой крепкого кофе, однако этот напиток полезен далеко не всем, а при ряде состояний он и вовсе может нанести вред. Как быть тогда?

Об этом пишет cursorinfo.co.il.

Прежде всего, отметим, что заменить кофе можно другими бодрящими напитками — к примеру, зеленым чаем. Он, к слову, бодрит на дольше и очень полезен для организма.

Еще один прекрасный и полезный вариант — кратковременная прогулка. Это полезно для топуса мышц, но, что важнее, оказывает больший эффект на мозг, чем кофеин.

Чтобы доказать это, медики провели эксперимент с 30 кофеманами и 29 людьми, не употребляющими кофе.

Одна группа употребляла кофеин, эквивалентный дозе в чашке кофе, а другие — выполняли несложные упражнения либо просто ходили. После этого всем им предложили несколько простых тестов на запоминание информации. После анализа полученной информации, ученые выяснили, что всего лишь 20 минут прогулки бодрит организм лучше кофеина и теперь рекомендуют этот метод всем.