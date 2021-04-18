Франция вводит десятидневный карантин для туристов из пяти стран
- 18.04.2021, 15:05
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Решение принято из-за новых штаммов коронавируса.
Франция введет десятидневный обязательный карантин для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и Южной Африки из-за опасений касательно новых штаммов коронавируса.
Об этом сообщает France24.
«Мы заметили, что ситуация ухудшается, и именно поэтому мы решили приостановить все полеты между Бразилией и Францией до дальнейшего уведомления», — заявил премьер-министр Жан Кастекс.
Рейсы из Бразилии уже были приостановлены до пятницы, 23 апреля из-за опасений касательно нового штамма коронавируса.
С начала пандемии во Франции обнаружили более 5 млн случаев заражения коронавирусом, более 94 тысяч из них летальные.
Из-за катастрофического роста заболеваемости Всемирная организация здравоохранения назвала Бразилию новым эпицентром пандемии коронавируса.
Всплеск заболеваемости объясняется молниеносным распространением варианта коронавируса P.1, который впервые был выявлен в бразильском городе Манаус в январе 2021 года.