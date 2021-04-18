закрыть
18 апреля 2021, воскресенье, 16:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чалый: Россия хочет остановить схемы белорусского реэкспорта

5
  • 18.04.2021, 15:20
  • 5,706
Чалый: Россия хочет остановить схемы белорусского реэкспорта
Фото: euroradio.fm

Мишустин — хороший кандидат, чтобы окончательно решить этот вопрос.

Российский премьер Михаил Мишустин встретился с Александром Лукашенко 16 апреля, чтобы договориться насчет дорожных карт по унификации налогового законодательства и администрирования, уверен независимый аналитик Сергей Чалый.

— Минфин говорил о том, что унификация налогового законодательства и администрирования не в интересах Беларуси. Речь шла, помимо прочего, не только и не столько о налоговом администрировании, а о том, что нам предлагалось перейти на программное обеспечение таможенного контроля и учета движения товаров на границе не только совместной, но и на внешнем контуре. Думаю, это является самым интересным.

Переход на российское ПО таможенного контроля интересует Россию из-за все большего числа схем и использования лазеек таможенного законодательства со стороны Беларуси.

— Включая элементарную контрабанду, историю с нефтепродуктами, цветами и прочее, — говорит Сергей Чалый. — Интерес со стороны России сейчас не столько в том, чтобы экономически поглотить Беларусь, сколько попытка перейти на русский софт. Это будет означать, что все лазейки, с помощью которых приближенные к телу императора зарабатывают, весь этот схематоз перестанет работать.

Аналитик подчеркивает, что схемы существуют не без интересов с российской стороны. Но это интересы не бюджета России, а отдельных лиц.

— Интересы Российского государства заключаются в том, чтобы такого рода схемами покончить. Это могут быть экономические причины, политэкономические, потому что мы видим, что сейчас скандалов с этими схемами все больше. Видимо, деньги очень сильно нужны. Экономика не зарабатывает так много, как хотелось бы. Я всегда говорил, что диктатура — это дорого.

Сергей Чалый обращает внимание на то, что Михаил Мишустин — хороший кандидат, чтобы решить этот вопрос.

— Вспомним бэкграунд самого Мишустина. Это человек, который сделал себе карьеру фактически как метабухгалтер. Человек, который научился выстраивать госфинансы: в налоговой, таможенной сфере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў