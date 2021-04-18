Андрей Шарендо: Еще одно свидетельство агонии режима 5 18.04.2021, 15:29

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Страх перед народом пробивается даже через маски на лицах милиции.

Вчера в квартире активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо прошел обыск. Также на активиста завели уголовное дело по статье 361.

Подробности Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org:

— Вчера в 16.30 ко мне домой, где я живу с детьми, пришли сотрудники Ленинского РОВД города Бреста — для проведения обыска. Они просто вломились и сунули мне под нос бумагу с санкцией прокурора на обыск.

Официальной причиной обыска было указано возбуждение уголовного дела по статье 361. Насколько я понял, их напугало мое интервью о ситуации с политзаключенными, в частности, с моей женой Полиной Шарендо-Панасюк.

Милиционеры сразу же конфисковали учебный компьютер сына, который мы недавно подарили ему на день рождения. Также были изъяты два мобильных телефона — мой и сына. Никаких бумаг на эти вещи мне при этом не выдали.

Мне предложили поехать в Ленинский РОВД для дачи показаний по этому уголовному делу, я отказался, сославшись на статью 27 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. В итоге они просто составили протокол опроса, где зафиксировали мой отказ.

Я считаю, что то, что произошло — это еще одно свидетельство агонии режима Лукашенко. Все эти уголовные дела, которые заводят на невиновных людей — просто последняя отчаянная попытка удержаться у власти любой ценой. Реального влияния на умонастроения людей и ситуацию в стране у Лукашенко уже нет. Люди понимают, что режим доживает последние месяцы.

Когда сотрудники милиции вошли ко мне, даже через маски на их лицах я увидел страх. Они были напуганы намного больше, чем я, нервничали, руки у них тряслись. Это все еще раз подтверждает: режим слаб, как никогда. Все эти уголовные дела — последняя попытка режима сохранить себя.

Но смена власти уже неизбежна, никакие репрессии не остановят процессов, запущенных прошлым летом. Народ Беларуси знает теперь, что такое свобода, и будет стремиться к ней.

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