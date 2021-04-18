До +17°С ожидается в Беларуси в понедельник 18.04.2021, 16:02

Будет переменная облачность.

До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.