До +17°С ожидается в Беларуси в понедельник
- 18.04.2021, 16:02
Будет переменная облачность.
До 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.