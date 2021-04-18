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Биткоин резко обвалился

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  • 18.04.2021, 16:03
  • 1,198
Биткоин резко обвалился

Криптовалюта подешевела на 11%.

Самая популярная криптовалюта биткоин отступила от рекордных значений и стремительно подешевела. Об этом сообщает CoinDesk в воскресенье, 18 апреля.

Так, по состоянию на 13:00 по Минску цена биткоина упала на 11,28% и достигла уровня 54 573 доллара.

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина понизилась до 1,02 трлн долларов. Падение капитализации за сутки составило более 86 млрд долларов.

Ранее на этой неделе цена криптовалюты обновила исторический максимум, превысив 64 тысячи долларов. Биткоин рос на фоне предстоящего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase.

Доля биткоина занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют. За последний год он подорожал в семь раз.

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