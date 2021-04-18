Что происходит с ИП, которым хотят поднять налоги и взносы 18.04.2021, 16:08

1,878

Для предпринимателей хотят ввести существенные изменения.

Индивидуальные предприниматели по-прежнему продолжают терять рынок. Такой вывод можно сделать из данных Белстата. При этом в нынешнем году, судя по статистике, у ИП заметно проседают продажи. Напомним, для предпринимателей хотят ввести существенные изменения: поднять налоги и взносы в ФСЗН, пишет tut.by.

В январе — феврале этого года на ИП и физлиц приходилось 9% розничного товарооборота, а год назад — 9,2%. Остальная часть — на торговые организации.

При этом в нынешнем году, судя по статистике, у индивидуальных предпринимателей заметно падают продажи. Розничный товарооборот ИП и физлиц в январе — феврале составил 745,6 миллиона рублей. Это на 9,7% меньше в сопоставимых ценах, чем годом ранее. При этом конкретно в феврале падение составило 12,1% к аналогичному периоду 2020-го.

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил представитель Минэкономики. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле − марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».