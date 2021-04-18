Главный тренер «Нью-Джерси»: Парень, который действительно сделал шаг вперед — это Егор Шарангович 18.04.2021, 17:10

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Линди Рафф заявил, что белорусский хоккеист его удивил.

Главный тренер "Нью-Джерси" Линди Рафф прокомментировал игру белорусского форварда Егора Шаранговича, который в матче "Рейнджерс" (3:6) набрал 2 (1+1) очка, передает pressball.by.

"Многие молодые ребята получили возможность играть на таком высоком уровне. Сейчас все зависит от них: смогут ли они сделать шаг вперед и стать для нашей команды теми хоккеистами, которые получают много игрового времени и принимают правильные решения. Мы хотим, чтобы эти игроки проявили себя, продолжали развиваться.

И такие примеры уже есть. Парень, который действительно сделал шаг вперед — это Егор Шарангович. Лично меня этот игрок очень удивил — хочется, чтобы таких хоккеистов было больше, сейчас мы работаем над этим", — сказал Линди Рафф на пресс-конференции.

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