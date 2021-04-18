Великобритания направит корабли и перебросит истребители 5-го поколения в Черное море

Великобритания направит корабли и перебросит истребители 5-го поколения в Черное море2
- 18.04.2021, 17:37
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Лондон таким образом намерен поддержать Украину в случае агрессии РФ.
Великобритания намерена направить эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе, сообщает издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.
Корабли из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море прибудут в Черное море в мае. Истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth будут готовы оказать помощь союзникам в случае агрессии со стороны российских кораблей, подлодок или авиации. Сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море.
Как заявил Times источник в британских ВМС, Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации.
Ранее об отправке кораблей в Черное заявили США. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.
В Черное море также прибыли российские корабли Каспийской флотилии.