Великобритания направит корабли и перебросит истребители 5-го поколения в Черное море 2 18.04.2021, 17:37

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Лондон таким образом намерен поддержать Украину в случае агрессии РФ.

Великобритания намерена направить эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в Черное море в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе, сообщает издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.

Корабли из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море прибудут в Черное море в мае. Истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth будут готовы оказать помощь союзникам в случае агрессии со стороны российских кораблей, подлодок или авиации. Сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море.

Как заявил Times источник в британских ВМС, Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации.

Ранее об отправке кораблей в Черное заявили США. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

В Черное море также прибыли российские корабли Каспийской флотилии.

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