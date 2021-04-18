На кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте пришла одна девушка 4 18.04.2021, 18:10

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Пандемия спутала планы красавиц.

Финал очередного республиканского конкурса «Мисс Беларусь» должен был пройти еще в мае минувшего года. Однако он не состоялся из-за отмены массовых мероприятий. И вот сейчас было принято решение «добрать» участниц, сообщает «Вечерний Брест».

16 апреля в Брестском ГДК прошел городской отбор Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Сразу стало понятно, что конкуренции не будет. «Посоревноваться» пришла всего… одна девушка.

Как признались члены жюри, желающие еще были. Однако их пришлось отсеять на стадии подачи заявок. Чаще всего претендентки не соответствовали одному из главных критериев – росту. Он должен быть не ниже 174 сантиметров. Возраст – от 18 до 24 лет.

Так что все внимание было приковано к Марии Кулешовой из Кобринского района. Рост девушки – 180 см, «косы до земли». Ей 20 лет. Преподаватель по классу баяна-аккордеона в Киселевцах.

Мария пробовала счастья на испытаниях в прошлом году. Были как удачи, так и поражения. У себя на родине успешно прошла кастинг, а вот в Бресте не было единого мнения на городском и областном отборах. Но девушка не пала духом, работала над собой.

Рассказала, что училась в Брестском музколледже, ей нравится заниматься с детьми, к каждому ученику ищет индивидуальный подход. Неравнодушна к изучению иностранных языков, любит общение и сцену.

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