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Разработчик «Спутника» назвал тех, на кого вакцина не действует

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  • 18.04.2021, 18:41
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Разработчик «Спутника» назвал тех, на кого вакцина не действует

Александр Гинцбург пояснил, почему на некоторых не действует вакцина.

Директор Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» не дает эффекта у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также «плохо работает» у тех, кто принимает цитостатики, противоопухолевые препараты. Александр Гинцбург пояснил, почему это происходит, сообщает портал doctorpiter.ru.

«Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%. Я как-то раз прикинул, бреясь утром перед зеркалом, — это полтора стакана водки в день, — заявил Гинцбург. — Не так уж и много для России. Но оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться. А для того чтобы выработались антитела, клетки делиться должны. То же самое происходит из-за той гадости, которая идет от наркотиков.

Гинцбург также добавил, что деление клеток прекращается под воздействием цитостатиков, которые принимают онкологические больные, находясь в активной стадии лечения.

«Они подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других», - уточнил ученый.

Гинцбург также рассказал, что через девять месяцев после курса вакцинации титр антител у него не уменьшился. Но его сотрудницы, у которых уровень антител после прививки снизился спустя 11 месяцев, уже прошли повторную вакцинацию первым компонентом.

«Через четыре-пять дней они увидели у себя у высочайший уровень антител. Это говорит о том, что у них в организме есть клетки памяти, которые при встрече с вакциной мгновенно наработали необходимый уровень антител, — заявил Гинцбург. — Это значит, что у нас прекрасные клетки памяти и можно не прививаться. Просто наши сотрудницы на себе поставили такой опыт». Ученый также подтвердил, что вакцина «Спутник V» предположительно будет защищать человека от коронавируса около двух лет.

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