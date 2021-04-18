В Зимбабве освобождают заключенных, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом 1 18.04.2021, 19:10

Ожидается, что на свободу выйдут 3 тысячи заключенных.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва утвердил амнистию заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы и уменьшить риск распространения в них COVID-19. Об этом говорится в его указе от 14 апреля.

Также власти Зимбабве уже приостановили посещения друзей и родственников заключенных, чтобы ограничить распространение пандемии в исправительных учреждениях.

Associated Press 17 апреля сообщило, что в стране начали освобождать заключенных. Как отмечает агентство, тюрьмы Зимбабве рассчитаны на 17 тыс. заключенных, но до амнистии в них содержалось около 22 тыс. человек. Всего ожидается, что на свободу выйдет около 3 тыс. человек.

Лица, подлежащие освобождению, были осуждены за ненасильственные преступления. Осужденные за убийство, государственную измену, торговлю людьми и сексуальные преступления под амнистию не попали.

Все женщины, лишенные свободы за ненасильственные преступления и отбывшие треть приговора, должны быть освобождены, как и все люди с инвалидностью, осужденные за ненасильственные преступления, отмечает агентство. Мнангагва также заменил наказание многим приговоренным к смертной казни на пожизненное заключение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».