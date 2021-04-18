Ученые в РФ попытались создать препарат для диабетиков, но получилась водка 8 18.04.2021, 19:22

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«Лекарство» изобрели ученые из Новосибирска.

Новосибирские ученые, Николай Баранов и Оксана Афанасьева, случайно изобрели беспохмельную водку, пока искали препарат для борьбы с сахарным диабетом.

Эффекта облегчения похмелья исследователям удалось добиться благодаря экстрактам из лишайника ягеля, уверяют российские СМИ.

Новосибирские разработчики уже получили патент на технологию производства водки, при употреблении которой снижается постинтоксикационное действие в сравнении с обычным спиртным напитком.

Ученые выделили из ягеля олигосахариды и добавили их в разные жидкости, в том числе в водку.

«Мы долгие годы занимаемся получением чего-то действительно полезного из такого растительного сырья, как ягель. Он достаточно распространен по северу, его давно изучают. Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений», — отмечает один из авторов технологии Николай Баранов.

Исследователи предлагают добавлять в водно-этанольную смесь, крепостью 40 градусов, экстракт ягеля в соотношении от 1:150 до 1:200 доли. Метод успешно опробован на крысах, а в марте был получен и специальный патент.

Согласно этому документу, изобретение снижает токсическое и постинтоксикационное воздействие на 18−20 процентов, а вот эйфорический эффект полностью сохраняется. По сведениям держателей патента, водка, созданная по этой технологии, на 20−33 процента снизит скорость формирования алкогольной зависимости.

Впрочем, пока о продвижении разработки в производство и на рынок говорить рано. По словам Николая Баранова, производители, как правило, стремятся к снижению себестоимости продукта, а в случае использования экстракта ягеля водка только подорожает.

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