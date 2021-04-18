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Маск продемонстрировал футуристичный пикап Tesla Cybertruck на заводе в Техасе

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  • 18.04.2021, 19:58
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Маск продемонстрировал футуристичный пикап Tesla Cybertruck на заводе в Техасе

На одном из фото виден салон автомобиля.

Генеральный директор Tesla Илон Маск продемонстрировал прототип футуристичного электрического пикапа Cybertruck, разработка которого продолжается в компании.

Сначала в социальной сети Twitter появилось несколько сообщений о том, что прототип Cybertruck находится на заводе Tesla Gigafactory (Гигафабрика 5) в Техасе, подкрепленных фотографиями очевидцев, передает ixbt.com.

Затем Маск подтвердил в одном из обсуждений, что совершил на прототипе тестовый объезд территории завода, а также показал сотрудникам особенности автомобиля.

На одном из фото виден салон автомобиля с необычного вида рулевым колесом и 17-дюймовым экраном.

Напомним, Tesla представила Cybertruck в ноябре 2019 года, оставив множество вопросов нераскрытыми. В декабре 2019 года Маск «поставил Сеть на уши», когда проехался ночью вокруг Лос-Анджелеса, даже заехав в ресторан, на электропикапе, тогда ещё представлявшем собой большую загадку.

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