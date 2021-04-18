закрыть
18 апреля 2021, воскресенье, 22:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мешков Брест» стал 13-кратным чемпионом Беларуси

  • 18.04.2021, 20:19
«Мешков Брест» стал 13-кратным чемпионом Беларуси

Сегодня в чемпионате Беларуси по гандболу «Мешков Брест» обыграл СКА.

Сегодня в чемпионате Беларуси «Мешков Брест» обыграл СКА и досрочно стал чемпионом Беларуси. Таким образом, брестский клуб завоевал 13-й титул, передает «Трибуна».

Чемпионат Беларуси

СКА – Мешков Брест – 34:41 (16:25, 18:16)

СКА-Минск: Кривенко – 9, Черкащенко – 7, Белявский – 4, Удовеня – 4, Самойло – 3, Алехин – 3, Гирик – 2, Рудь – 1, Пушкин – 1.

Мешков Брест: Панич – 7, Санталов – 6, Юринок – 6, Шумак – 4, Вайлупов – 4, Обранович – 3, Скубе – 2, Баранов – 2, Пачковски – 2, Малус – 2, Враньеш – 2, Разгор – 1.

Таблица чемпионата: Мешков Брест – 42 очков (21 матчей), СКА – 30 (20), Гомель – 24 (21), Машека – 21 (21), Кронон – 12 (21), БГУФК-СКА – 9 (20), РГУОР-Сб.2002 – 6 (20).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў