«Мешков Брест» стал 13-кратным чемпионом Беларуси 18.04.2021, 20:19

Сегодня в чемпионате Беларуси по гандболу «Мешков Брест» обыграл СКА.

Сегодня в чемпионате Беларуси «Мешков Брест» обыграл СКА и досрочно стал чемпионом Беларуси. Таким образом, брестский клуб завоевал 13-й титул, передает «Трибуна».

Чемпионат Беларуси

СКА – Мешков Брест – 34:41 (16:25, 18:16)

СКА-Минск: Кривенко – 9, Черкащенко – 7, Белявский – 4, Удовеня – 4, Самойло – 3, Алехин – 3, Гирик – 2, Рудь – 1, Пушкин – 1.

Мешков Брест: Панич – 7, Санталов – 6, Юринок – 6, Шумак – 4, Вайлупов – 4, Обранович – 3, Скубе – 2, Баранов – 2, Пачковски – 2, Малус – 2, Враньеш – 2, Разгор – 1.

Таблица чемпионата: Мешков Брест – 42 очков (21 матчей), СКА – 30 (20), Гомель – 24 (21), Машека – 21 (21), Кронон – 12 (21), БГУФК-СКА – 9 (20), РГУОР-Сб.2002 – 6 (20).

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