Bloomberg сообщил об истощении накопленных за пандемию запасов нефти 18.04.2021, 21:30

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Фото: Reuters

Объемы избыточных запасов нефти упали с 249 млн до 57 млн баррелей.

Избыток запасов нефти, который накопился в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, почти исчез, сообщил Bloomberg, передает РБК.

По состоянию на февраль в хранилищах оставалось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива, приводит Bloomberg данные Международного энергетического агентства (МЭА). С того времени остатки сократились еще сильнее, отметило агентство.

По оценке МЭА, в июле 2020 года на пике в хранилищах по всему миру скопилось на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015-2019 годы, а в феврале 2021-го этот излишек снизился до 57 млн баррелей.

Потребление топлива выросло благодаря восстановлению спроса и росту цен на нефть. Нефть Brent завершила торги 16 апреля на уровне $66,7, следует из данных Лондонской биржи ICE. В свою очередь Россия, Саудовская Аравия и ОПЕК поддержали освобождение хранилищ осторожным смягчением ограничений на добычу, отметил Bloomberg.

По словам руководителя исследований рынка природных ресурсов Эда Морзе, остатки накопленных в пандемию запасов почти полностью сосредоточены в Китае. В США же запасы в хранилищах практически иссякли, сократившихся до 1,28 млрд баррелей, как было до пандемии, приводит Bloomberg данные Управления энергетической информации США. На прошлой неделе запасы на Восточном побережье США упали до самого низкого уровня за последние 30 лет, добавило агентство.

Помимо этого, сокращаются запасы нефти, размещенные в танкерах. За последние две недели они снизились на 27%, до 50,7 млн баррелей, оценили аналитики IHS Markit Йен Лин Сонг и Фотиоса Катсуласа.

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