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Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории

  • 18.04.2021, 22:12
Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории

Производство первого сезона будет стоить 465 миллионов долларов.

Сериал «Властелин колец» по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина станет самым дорогим в истории. Производство первого сезона будет стоить кинокомпании Amazon Studios 465 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что бюджет одного сезона «Игры престолов» обходился HBO примерно в 100 миллионов долларов. «Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных», — сообщил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Съемки сериала стартовали в начале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить их до сентября. В декабре 2020-го съемки завершились в Новой Зеландии.

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