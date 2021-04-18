Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории
- 18.04.2021, 22:12
Производство первого сезона будет стоить 465 миллионов долларов.
Сериал «Властелин колец» по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина станет самым дорогим в истории. Производство первого сезона будет стоить кинокомпании Amazon Studios 465 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что бюджет одного сезона «Игры престолов» обходился HBO примерно в 100 миллионов долларов. «Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных», — сообщил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.
Съемки сериала стартовали в начале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить их до сентября. В декабре 2020-го съемки завершились в Новой Зеландии.