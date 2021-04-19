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Экономист: За семь лет минималка в Беларуси сократилась на 7 процентов

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  • 19.04.2021, 7:46
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Экономист: За семь лет минималка в Беларуси сократилась на 7 процентов
фото: Thinkstock

Беларусь уже стала страной с наименьшей минимальной зарплатой в Европе.

Экономист Алесь Алехнович проанализировал, к каким зарплатам привела белорусов так называемая политика стабильности, пишет thinktanks.by

«Годами нам говорили, что стабильность – это то, что нам нужно. Но давайте сравним Беларусь с Польшей (еще 30 лет назад Беларусь и Польша были близки по уровню социально-экономического развития) и Украиной (самым худшим примером экономической трансформации последних 30 лет, если оценивать по объёму ВВП на человека теперь и в 1990 году), отметил вице-президент CASE Belarus Алесь Алехнович.

Что с минимальной зарплатой?

• В регионах зарплата зачастую ближе к минимальной, нежели к средней. Минималка в Беларуси с 1 января 2021 года составляет 400 рублей, либо 156 доллара, согласно среднемесячному курсу в январе.

• В Польше почти в пять раз больше – 751 доллар, также по курсу в январе.

• Минималка в Украине с 1 января 2021 выросла до 6 000 гривен, это 213 долларов по курсу в январе. С 2014 года минималка у наших южных соседей номинально выросла в пять раз, а в долларовом эквиваленте в полтора раза – со 145 долларов в январе 2014-го.

За это же время минималка в Беларуси в долларовом эквиваленте сократилась – на 7% по сравнению с январем 2014 года (174 доллара). Аналогично, как и в случае со средней зарплатой, можно говорить об упущенном десятилетии в Беларуси.

Вывод:

Интересно, как долго ещё белорусская госпропаганда будет спрашивать: «хотите, чтобы было как на Украине?» и хвалиться якобы социальной ориентированностью белорусской экономики? Украинская экономика, даже несмотря на войну, на все пороки олигархии и другие проблемы, в последние годы развивается, а у нас стагнация продолжается уже десять лет. За это время Беларусь уже стала страной с наименьшей минимальной зарплатой в Европе.

Без экономических реформ мы не сможем жить в свободной и успешной стране, которой люди будут гордиться, и перестанут массово уезжать за границу, чтобы там реализовать свой потенциал. Потому не бойтесь перемен. Без них у нас не будет будущего, а будет деградация, которую «власти» фальшиво называют стабильностью».

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